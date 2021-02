Persona 5 Strikers est disponible

Publié le Lundi 22 février 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

A peu près

Persona 5 Strikers sort demain en version classique, mais la Digital Deluxe Edition est d'ores et déjà disponible. Sur PS4, Nintendo Switch et PC.Le jeu, qui s'affranchit du cadre du lycée et se projette désormais dans plusieurs villes du Japon, s'offre une bande-annonce de lancement française à base de morceaux choisis tirés de tests à la con écrits par des sites à la con.Alors que la phase "purée, j'ai le kiki tout dur" lancée par Vincent après y avoir joué, aurait quand même eu vachement plus de punch.