World of Warcraft Burning Crusade Classic annoncé

Publié le Lundi 22 février 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Du vieux neuf avec du vieux vieux

Le royaume brisé de l’Outreterre : parcourez les dangereux reliefs des Tranchantes, là où même les dragons n’osent s’aventurer ; chassez aux côtés des Orcs Mag’har non corrompus, au sein des îles en lévitation de Nagrand ; affrontez les agents démoniaques de la Légion aux portes du Temple noir, et bien plus.

Deux nouvelles races jouables : combattez pour la Horde parmi les Elfes de sang, à la recherche d’une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l’Alliance en tant que Draeneï, peuple exilé de l’Outreterre en quête d’un nouveau foyer.

Rassemblez-vous aux portes de l’arène : prouvez votre valeur aux côtés de vos alliés les plus fidèles dans des combats JcJ en 2c2, 3c3 ou 5c5 dans l’arène des Épreuves ou le Cercle de sang.

Parcourez l’extension sur votre monture volante : prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d’Ombrelune avec l’arrivée des montures volantes en Outreterre.

Bravez les dangers des raids et donjons : partez à la conquête de donjons à 5 joueurs dans la forteresse cristalline du donjon de la Tempête et les grottes du Temps, où les héros seront témoins du passé d’Azeroth. Assiégez les couloirs hantés du raid à 10 joueurs de Karazhan, et rassemblez l’équipement qui vous permettra de vous confronter à Kil’jaeden dans le raid à 25 joueurs du plateau du Puits de soleil.

De nouvelles options pour les héros : optez pour le métier de joaillier et taillez de puissantes gemmes à sertir dans votre équipement ; choisissez entre la faction de l’Aldor et celle des Clairvoyants à Shattrath pour obtenir des récompenses uniques ; incarnez un paladin pour la Horde ou un chaman pour l’Alliance, et bien plus.

World of Warcraft Classic, la version "originelle" du MMORPG signée Blizzard, sans ses patches, ses changements, ses améliorations, bref, tel que le jeu était à l'époque de sa sortie, a remporté un certain succès. La première extension du jeu d'origine, Burning Crusade, aura droit au même traitement dans les prochaines semaines.Burning Crusade Classic sera un jeu indépendant, même si vous pourrez choisir d'y migrer vos personnages de World of Warcraft Classic. La migration sera définitive, à moins de souscrire à un clonage de personnage (payant).L'occasion de "revivre" cette extension ou de la découvrir tout court pour ceux qui l'ont zappée en arrivant plus tardivement sur le jeu.Burning Crusade Classic sera inclus dans tout abonnement à World of Warcraft, sans frais supplémentaire.Une bêta est prévue prochainement.