Rainbow Six Siege dévoile son futur

Publié le Lundi 22 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Plein de nouvelles choses

Ubisoft a dévoilé la feuille de route de Rainbow Six Siege et présenté les futures nouveautés et futurs ajouts pour sa franchise.L'année 6 débarque sur le jeu : la première saison s'intitule Crimson Heist et est d'ores et déjà disponible sur les serveurs de test PC. Une fois testée, cette saison sera dispatchée sur tous les erveurs. Au menu, un nouvel assaillant argentin Flores, et la refonte de la carte Frontière. La saison 2 intègrera un nouvel agent et la refonte de la carte Favela. La saison 3, un nouvel agent croate fera son apparition et 3 cartes seront retravaillées. Enfin, la saison 4 introduira un agent irlandais et la carte Outbak sera retravaillée.Un système de réputation des joueurs a été testé en version non-visible pour les joueurs. Elle analyse l'attitude des joueurs et sanctionne les comportements toxiques. Ce système sera mis en place de façon visible et expliquée ultérieurement aux participants.Des options de personnalisation accrues pour les personnages seront ajoutées dans le courant de l'année.Le gameplay sera retravaillé et amélioré. Une nouvelle arme secondaire, le Gonne-6, à balle unique mais dévastatrice, sera ajouté.