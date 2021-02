Fallen Legion Revenants est sorti

Publié le Lundi 22 février 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un château dans le ciel

Fallen Legion Revenants est désormais disponible sur PS4 et Nintendo Switch. Ce JRPG des plus classiques dans son gameplay et son fonctionnement raconte l'histoire de Lucien, un politicien qui découvre l'existence des Exemplars, des armes extrêmement puissantes.Alors que l'humanité est obligée de vivre dans un château volant, alors que le sol est condamné par une sorte de peste qui a transformé les animaux en monstres, Lucien s'associe à Rowena, une revenante, pour tenter de retrouver ces armes et lutter contre le tyran fou Welkin...