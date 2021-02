- Diablo II: Resurrected annoncé sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Publié le Lundi 22 février 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sincèrement ? Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre

On continue l'éternelle série des retours de vieux hits, remis au goût du jour, et qui ressortent sur les nouvelles plateformes. Blizzard a annoncé le développement de Diablo II Resurrected, sans doute pour faire patienter pendant le développement totalement chaotique de Diablo IV.Diablo II Resurrected, ce sera Diablo II, avec des graphismes 3D HD, un son Dolby Surround 7 idéal parce que la quasi-totalité des joueurs qui sont équipés de casques stéréos premier prix, des graphismes améliorés, durant les cinématiques également, et le même gameplay qu'à l'origine semble-t-il puisque le communiqué de presse n'en fait pas état.Le jeu sera agrémenté de son extension Lord of Destruction.Bref, comme d'habitude, les fans crient au génie, juste avant de crier au scandale quand ils verront le jeu sortira parce qu'au final, ça ne leur plaira pas, pour toutes les raisons du monde.Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.