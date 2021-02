- Blizzard Arcade Collection : de vieux hits sur PC et consoles

Publié le Lundi 22 février 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Y'aurait pas comme qui dirait un petit foutage de gueule ?

Blizzard a sorti Blizzard Arcade Collection, une compilation de ses vieux hits sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Compatibles PS5 et Xbox Series, bien entendu, selon les versions choisies.Cette compilation comprend 3 jeux : l'excellent The Lost Vikings, qui a fait la réputation du studio, mais aussi les moins connus Rock N Roll Racing et Blackthorne.Vous y découvrirez quelques bonus : illustrations, ressources de développement, contenu jamais utlisé, interviews...Elle sera disponible, bizarrement, en deux versions : classique, avec les trois jeux, et en Definitive Edition. Cette édition ajoute des bonus comme des niveaux bonus, du coop à plus de joueurs, une meilleure résolution, une bande-son remaniée et j'en passe, chaque bonus étant différent pour chaque jeu. A croire qu'il était trop difficile d'ajouter tout ça sur une seule et même édition, vendue à un prix raisonnable. L'édition standard est en effet vendue 19,99 € et l'édition définitive à 29,99 €...Notez que sur PC, pour obtenir ces trois jeux, vous devrez acheter la Collection Commémorative (19,99 €, 39,99 € ou 59,99 € selon le modèle choisi) qui ajoute des mascottes, portraits, icones, montures et j'en passe, dans la plupart des jeux Blizzard.