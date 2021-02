- The King of Fighters XV : Une combattante dévoilée

Publié le Mardi 23 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dévoilée, ça ne signifie pas qu'elle est à poil

SNK Corporation a dévoilé un nouveau personnage de The King of Fighters XV. Il s'agit de Chizuru Kagura, une descendante du clan Yata.Son style de combat est basé sur la danse traditionnelle japonaise. Elle rejoint le Team Sacred Trasures, les gardiens des trésors cachés qui renferment la « Volonté de Gaia ».Son style vestimentaire est naze, mais la demoiselle est choucarde.Le jeu est toujours prévu pour cette année. Sans plus de précision.