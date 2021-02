- It Takes Two : découvrez de nouvelles images de ce jeu en coop

Publié le Mardi 23 février 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Renouveau amoureux

It Takes Two est un petit jeu d'aventure sur fond de comédie dramatique, à jouer en coop. Il raconte l'histoire de Cody et May, un couple sur le point de se séparer. Transformés en poupées par un sortilège et piégés dans un univers fantastique, Cody et May vont devoir recréer un lien fort pour s'en sortir.Développé par Hazelight et édité par EA, le jeu sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 26 mars 2021. Un seul jeu permettra de jouer à deux à distance, via un "pass ami". Les versions PS4 et Xbox One seront compatibles PS5 et Xbox Series.Une nouvelle bande-annonce commentée a été dévoilée.