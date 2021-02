In Sound Mind sortira aussi sur Switch

Publié le Mercredi 24 février 2021 à 09:30:00 par Walid Hamadi

Le FPS horrifique In Sound Mind toujours prévu pour cette année sur PC, Xbox Series X et PS5 s’installera aussi sur la Switch. Alors que seuls les possesseurs de Steam peuvent s’essayer actuellement à la démo du jeu , il faut que les joueurs consoles attendent leur tour pour essayer le prochain jeu de We Create Stuff.Malgré tout, Modus Games annonce que vous pouvez d’ores et déjà réserver l’édition Deluxe du jeu pour la somme de 39,99 € contre 34,99 € pour la version standard. La première inclut, en plus du jeu, un artbook dématérialisé et la BO numérique de The Living Tombstone. Pas plus d’information ou de nouvelles images pour le moment malheureusement.