Rogue Heroes : Ruins of Tasos est de sortie sur Switch et PC

Publié le Mercredi 24 février 2021 à 10:30:00 par Walid Hamadi

Mourrez ensemble

Heliocentric Studios peut enfin souffler maintenant que son Rogue Heroes est enfin sorti. Le RPG aux donjons procéduraux veut offrir une expérience Rogue like aux joueurs en solo mais aussi en coop en local et online. Jusqu’à 4 coéquipiers peuvent s’unir pour explorer les dangers du monde de Tasos dans des défis qui s’adaptent à leur nombre.



Plusieurs classes sont présentes dont les classiques guerrier, mage, voleur… Le but est d’avancer pas à pas en récoltant des ressources pour développer les caractéristiques de chaque personnage mais aussi du village de départ pour ensuite replonger de plus belle dans la bataille et avancer plus loin que les fois précédentes.



Pour y jouer, ça se passe sur PC ou Switch au prix de 19,99 €.