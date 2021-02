Dungeons Defender : Awakened arrive sur Xbox Series le 17 mars

Publié le Mercredi 24 février 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Plus de Gameplay c'est possible ?

Chromatic Games nous annonce que son nouveau Tower Defense en coopération arrive le 15 mars sur Xbox Series X et S ainsi que sur la One. Et on ne peut pas dire que la bande-annonce nous donne envie. Ce n'est pas que c'est moche ou nul ou quoi que ce soit, c'est juste... qu'on ne voit rien.Mais dans le principe, le jeu est un Tower Defense se jouant en coopération et avec un aspect RPG. Vous jouez dans le monde d'Etheria où des héros affrontent les forces du mal. Vous pourrez donc créer des tours, des canons, des pièges et autres comme pour un Tower Defense classique, mais en plus jouer un des cinq héros disponibles. Ils ont chacun leurs capacités, leurs attaques et autres spéciaux pour plus de diversités.En plus de ça vous pourrez jouer seul ou jusqu'à quatre joueurs dans différents modes de jeu (dont une campagne principale).