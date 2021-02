Astral Ascent annonce sa campagne Kickstarter

Publié le Mercredi 24 février 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Créé par un studio indépendant français !

Hibernian Workshop, un studio indépendant français, lance un Kickstarter pour que son nouveau jeu, Astral Ascent puisse arriver sur PC et consoles.Le jeu est un plateformer 2D mélangé à un rogue-lite. Au programme, quatre personnages jouables avec chacun leurs sorts, un monde nouveau à explorer, des gros combats contre des boss impressionnants nommé Zodiacs et bien évidemment des plateformes à gogo. Vous pourrez en plus jouez avec un ami si vous ne voulez pas rester seul.Tout ça dans une direction artistique en pixel art. Ils ne sont pas les premiers à proposer ce genre de jeu, mais bon, c'est français alors on ne peut que le garder à l'oeil et attendre sa sortie pour voir ce qu'il en est.Le jeu sera bientôt disponible en démo gratuite. En attendant, vous pouvez rejoindre le Kickstarter juste ici.