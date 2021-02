Hot Wheels Unleashed : jouons aux petites voitures !

Publié le Vendredi 26 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Circuits de mon enfance...

Mattel et Milestone ont annoncé le développement de Hot Wheels Unleashed, un jeu de courses à base de petites voitures. Le titre est prévu pour le 30 septembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Des circuits délirants, du drift, des petites voitures colorées et aux designs variés... ce sera l'occasion de retomber en enfance avec des jouets que tout le monde (ou presque) a eu...