Hyper Scape : la saison 3 pour le 11 mars

Publié le Vendredi 26 février 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Avec de la nouveauté

La saison 3 d'Hyper Scape sera disponible à partir du 11 mars. Pour rappel, le jeu est sorti sur PC, PS4 et Xbox One, avec compatibilité sur Xbox Series et PS5.Cette nouvelle saison, baptisée "Shadow Rising", ajoute de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités : Parcours 2.0 de la carte Neo Arcadia, nouveau hack qui génère une barrière/bouclier, nouveaux points d'intérêt majeurs, mais aussi nouveau hub, matchmaking amélioré...Enfin, notez que des pass cosmétiques seront également disponibles. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu . Et cette annonce s'accompagne, comme il se doitd', une bande-annonce.