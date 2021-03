Tasomachi: Behind The Twilight, un jeu à l'ambiance japonaise

Publié le Mardi 16 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Joli et intriguant

Tasomachi: Behind The Twilight est un jeu de plateformes et d'exploration en 3D qui se déroule dans des décors inspirés du Japon. Le jeu est prévu pour PC, sur Steam, au printemps.Vous allez explorer des villages et des temples abandonnés et incarner une jeune héroïne, Yukumo. Yukumo a été victime d'un incident sur son avion et a été forcée d'atterrir dans ces lieux étranges. Les seuls habitants des lieux sont des chats, qui vont vous demander de remplir certaines missions en échange de ressources, notamment dans le but de réparer votre appareil.On vous laisse découvrir ça en vidéo :