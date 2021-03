- Crash Bandicoot 4: It’s About Time désormais disponible sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

Publié le Lundi 15 mars 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu bien sympa

Déjà disponible depuis octobre dernier sur PS4 et Xbox One, Crash Bandicoot 4: It's About Time est désormais disponible sur PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.Si vous avez déjà le jeu sur PS4, il est accessible sur PS5 gratuitement et idem sur Xbox One vers la Xbox Series.Une version PC est également prévue plus tard dans l'année. Pour redécouvrir notre test du jeu, cliquez