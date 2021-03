- First Class Trouble : croisière pour plein de cadavres

Publié le Lundi 15 mars 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Cluedo spatial

First Class Trouble est un jeu de survie "asymétrique" en multijoueur. Dans un vaisseau spatial de croisière de luxe, l'IA a subitement pété les plombs et décidé qu'il fallait tuer tous les humains... L'un des joueurs va jouer l'IA, les autres des humains.La personne qui va jouer l'IA pourra incarner n'importe quel robot et tuer discrètement les humains... mais les humains pourront eux aussi décider de s'en prendre aux autres...Le jeu est prévu pour cette année. Un playtest est en cours jusqu'à jeudi. Vous pouvez demander l'accès à cette version anticipé sur Steam