Chasing Static, un survival horror au Pays de Galles

Publié le Lundi 15 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pas de bol

Chasing Static est un survival horror développé par Headware Games et prévu cet automne sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu se déroule dans le Nord du Pays de Galles. Vous incarnez Chris Selwood, un homme qui se rend dans un coin paumé de la campagne pour y enterrer son père, tout juste décédé. Mais alors qu'il se remet de ses émotions dans un pub, Chris est témoin d'une attaque d'une monstruosité. Ayant perdu connaissance, il se réveille dans un monde plongé dans les ténèbres...