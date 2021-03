Terminator, Elysium, 2012, Drôles de dames : Sony Pictures sort de nouveaux films en 4K

Publié le Samedi 13 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Encore plus beau, encore plus fort ?

TERMINATOR : RENAISSANCE

Réalisateur : McG

Casting : Christian Bale, Sam Worthington

Date de sortie : 2009

Synopsis : En 2018, après l'apocalypse qui a vu s'affronter les hommes et les robots, John Connor est devenu le chef de la résistance humaine contre Skynet et son armée de Terminators. Sa vision du monde est pourtant remise en cause par l'apparition de Marcus Wright, un inconnu qui se souvient seulement de s'être trouvé dans le quartier des condamnés à mort. Connor doit découvrir si Marcus a été envoyé du futur ou s'il est un rescapé du passé. Alors que Skynet prépare l'assaut final, Connor et Marcus s'engagent dans une odyssée qui va les mener au cœur même des opérations de Skynet. Ils y perceront le terrible secret qui se cache derrière l'annihilation programmée de l'humanité tout entière...

ELYSIUM

Réalisateur : Neil Blomkamp

Casting : Matt Demon, Jodie Foster

Date de sortie : 2013

Synopsis : En l’an 2154, le monde est séparé en deux : les riches vivent sur une station spatiale appelée Elysium tandis que les plus démunis sont restés sur une Terre polluée et surpeuplée. La Secrétaire Delacourt (Jodie Foster) ferait n’importe quoi pour préserver Elysium des diverses intrusions de la population terrienne, mais quand Max (Matt Damon), un homme ordinaire, accepte une mission périlleuse, ils n’imaginent pas qu’il pourrait modifier le cours des choses à tout jamais…

2012

Réalisateur : Roland Emmerich

Casting : John Cusack, Woody Harrelson

Date de sortie : 2009

Synopsis : Les Mayas nous avaient transmis une prophétie : leur calendrier prendrait fin en 2012, et notre monde aussi. Le 21 décembre 2012, alors que les villes commencent à s’effondrer et que les continents se désagrègent, Jackson Curtis et sa famille se jettent à corps perdu, comme des milliards d’individus, dans un voyage désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés…

CHARLIE ET SES DROLES DE DAMES



Réalisateur : McG

Casting : Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray

Date de sortie : 2000

Synopsis : Eric Knox a conçu un logiciel révolutionnaire qui, s'il tombait en de mauvaises mains, mettrait en danger la vie privée de tous ceux qui approchent un ordinateur. Lorsqu'il est enlevé, la présidente de Knox Technologies fait appel à Charlie et à ses trois jeunes détectives aussi sexy qu'intelligentes. Natalie, Dylan et Alex s'intéressent d'abord à Roger Corwin, rival de Knox et propriétaire du plus grand réseau de télécommunications par satellite du monde. Pour infiltrer le cercle de ses proches, les trois jeunes femmes ne reculent devant rien.

Sony Pictures a sorti de nouveaux films en 4K. Enfin, quand on dit "nouveaux", c'est le fait qu'ils soient en 4K qui est nouveau.Les titres sont : Terminator Renaissance, Elysium, 2012 et Charlie et ses Drôles de Dames.Le film "La Chute du Faucon Noir" est également du lot, mais ça, on vous en parlera plus en détails demain. Parce que nous l'avons reçu et pourrons donc vous en parler plus précisément. Contrairement à ces 4 films cités ci-dessus, que nous n'avons pas reçus.Cela dit, vue la qualité de La Chute du Faucon Noir, assez exceptionnelle, si Terminator Renaissance, Elysium, 2012 et Charlie et ses Drôles de Dames ont bénéficié du même soin (et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas), vous seriez peut-être bien inspiré d'y jeter un oeil.Chaque film est disponible dès à présent pour environ 25 €.