- Battle Brothers, le RPG tactique est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 12 mars 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Chacun son tour

Battle Brothers est un RPG tactique au tour par tour édité par Ukiyo Publishing et développé par Overhype Studios. Il vient de sortir sur Nintendo Switch. Le jeu était déjà sorti en 2017 sur PC.Battle Brothers se déroule dans un univers médiéval-fantastique, et propose aux joueurs de créer leur groupe de mercenaires et d'aller vendre ses talents aux plus offrants.Gestion des hommes, des équipements, mais aussi recrutement (toute mort est définitive)... vous devrez vous occuper totalement de votre groupe dans ce jeu décrit comme exigeant et difficile.