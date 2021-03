Dysterra, un nouveau jeu de survie

Publié le Vendredi 12 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Peu d'infos, mais une vidéo

Kakao Games et le studio néerlandais Reality MagiQ s'apprêtent à lancer une alpha (uniquement réservée aux joueurs nord-américains pour le moment) de leur nouveau jeu de survie multijoueur, Dysterra.On n'en saura pas forcément beaucoup plus sur ce jeu, si ce n'est qu'il fera la part belle à la construction et la production, ais aussi aux combats, et qu'iul est développé sur Unreal Engine 4.