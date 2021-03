Le jeu Ancestors Legacy proposé dans une version gratuite allégée

Publié le Jeudi 11 mars 2021 à 11:00:00 par Vincent Cordovado

Qui veut crâmer du village ?

Disponible depuis 2018 sur PC, 2019 sur PS4 et Xbox One et 2020 sur Nintendo Switch, Ancestors Legacy se voit proposé dans une édition spéciale Paysans sur Steam.



Au programme de cette Free Peasant Edition : l'accès à 4 missions du solo d'origine et 17 maps multijoueurs, le tout sans débourser un seul euro. C'est ce qu'on appelle une belle grosse démo.



Pour rappel, Ancestors Legacy est un RTS qui permet d'incarner l'une de ces quatre civilisations : les Vikings, les Anglos-Saxons, les Teutons et les Slaves, au Moyen-Age, une belle époque où l'on savait encore vivre, avec des pillages, des villages cramés et des gens massacrés juste pour le plaisir.