Attention aux fausses invitations pour Resident Evil Village

Publié le Jeudi 11 mars 2021 à 10:20:00 par Sylvain Morgant

Vincent s'est fait avoir 18 fois

Attention fans de zombie et des Village People, Capcom tient à vous signaler que de fausses invitations à des accès anticipés de Resident Evil Village circulent.La technique est relativement classique, surfant sur la tendance jeux vidéo du moment : des petits malins (ou des gros cons selon notre point de vue) ont créé une campagne d'hameçonnage envoyant des e-mails frauduleux promettant des "invitations pour l'accès anticipé" à Resident Evil Village.L'adresse de l'expéditeur est affichée comme étant "no-reply(at)capcom(dot)com".Bien entendu, pas d'invitation mais plutôt du lien contenant tout ce qu'il faut aux faussaires pour véroler vos machines, récupérer vos identifiants, vos numéros de CB et tout un tas d'autres informations que vous ne manquerez pas de leur donner dans l'espoir de jouer en avance à un éminent Resident Evil.La rédaction se joint à moi pour vous rappeler de ne jamais cliquer sur des e-mails louches et que tant qu'à donner vos identifiant bancaires et numéro de CB, vous pouvez nous les filer.