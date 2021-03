- Karma : le RPG venu de Jordanie

Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 11:45:00 par Walid Hamadi

Sortie imminente

Une fois n’est pas coutume, nous allons vous présenter ici un jeu jordanien. Et plus précisément un RPG nommé Karma. Il s’agit du quatrième jeu de The Exact Co. basée à Amman dont le premier chapitre sort sur Steam la semaine prochaine.



Vous devrez accompagner Karma, le héros dont les parents ont péri dans l’incendie de leur village quand il était enfant. Karma ne cherche pas à se venger, mais il va chercher à protéger les autres de l’injustice qu’il a subie. Dans un univers médiéval, vous devrez combattre avec vos armes et vos sorts ainsi que résoudre des puzzles. Le bestiaire vous opposera à des humains et des monstres. Découvrez-en plus le 17 mars.