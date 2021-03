Microsoft a officiellement acquis Bethesda

Publié le Mercredi 10 mars 2021 à 10:30:00 par Sylvain Morgant

The Elder Scrolls VI sera une exclusivité Xbox

L'hégémonie de Microsoft et de Xbox sur le monde du jeu vidéo se porte bien, merci pour eux. La preuve encore aujourd'hui puisque Phil Spencer, le grand manitou de Xbox Game Studios, a officialisé l'acquisition de ZeniMax Media.Pour ceux qui dorment, ZeniMax Media c'est juste la compagnie mère de Bethesda Softworks.Les dernières barrières politiques étant levées, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios passent donc sous pavillon Microsoft.Les différents jeux des studios rejoindront bientôt le catalogue Xbox Game Pass sur Xbox et PC.Et après que Cedric ait rencontré personnellement certains membres de Bethesda, nous pouvons affirmer avec certitude que le prochain The Elder Scrolls sera une exclusivité Xbox.Mais si, mais si.