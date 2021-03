WandaVision, la critique finale

Publié le Mardi 9 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La meilleure série Marvel

Parce que c'est beau, parce que c'est intelligent, parce que c'est puissant, parce que c'est un message fort et touchant, on a retrouvé Sylvain, caché dans le placard de la rédaction, en larmes. Il avait même commencé à griffer le bois de la porte pour s'automutiler.Et oui, Wandavision, c'est terminé.Et parce que c'est beau, parce que c'est intelligent, parce que c'est puissant, parce que c'est un message fort et touchant,Sylvain est triste.