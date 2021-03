- It Takes Two : un jeu sur le divorce

Publié le Mardi 9 mars 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Top ambiance !

Développé par Hazelight et édité par EA, It Takes Two sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 26 mars 2021. Un seul jeu permettra de jouer à deux à distance, via un "pass ami". Les versions PS4 et Xbox One seront compatibles PS5 et Xbox Series.It Takes Two raconte l'histoire de Cody Et May, un couple sur le point de se séparer. Un sortilège les transfère alors dans les poupées que leur fille Rose a créées. Il vont devoir alors redécouvrir leur complémentarité pour se sortir de cette mauvaise passe.Ils vont aussi devoir affronter des problématiques liées à leur passé. Par exemple, traverser une serre abandonée car Cody a laissé tomber ce qui était autrefois sa passion.Allez, hop, nouvelle bande-annonce.