(TEST) Divinest Light (PC)

Publié le Lundi 8 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Qui a éteint la lumière ?

Comme vous le savez peut-être, notre ami Walid a connu quelques heures de gloire comme instituteur dans une école pour jeunes désoeuvrés. Du moins c'est ainsi qu'il aime à présenter son grade de chef instructeur dans le plus important camp d'entraîonement militaire en Syrie. Enfin, paumé dans un coin du désert en Syrie. D'où chaque diploimé en ressort avec un job dans lequel il vont pouvoir s'éclater. Pas longtemps, certes, mais s'éclater quand même.Conscient que les débouchés d'un tel poste étaient limités, Walid, fort de son expérience avec les jeunes, est rentré en France pour, je cite "apporter la lumière divine aux jeunes de banlieue qui sont sur le chemin de l'obscurité".Il a donc monté son association et pris quelques disciples. L'un de ses petits protégés, s'appelle Mohammed Yassine Azzouzi, qu'il surnomme affectueusement "MYA".Et il compte notamment sur nous pour le remettre dans le droit chemin. En le prenant en stage cet été. Avant ça, Mohammed Yassine Azzouzi a été testé. A vous de nous dire ce que vous pensez de sa plume son le test sur Divinest LIght.Alors ? Est-ce que cet été on dansera avec MYA ?