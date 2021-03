- Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy annoncÃ©

Publié le Lundi 8 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pourquoi pas ?

C'est Microsoft, via son Store, qui a lâché le morceau : une compilation regroupant Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, et Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition est prévue sur Xbox sous le nom de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.Une compilation pour les 3 derniers jeux Tomb Raider, donc, avec une date de sortie pour le 18 mars. Alors la date semble un peu rapprochée pour être totalement vraie et surtout, on ne sait pas si cette compilation est prévue pour Xbox One ou Series. Ni si elle sortira aussi sur PC. Ou même sur PS4/PS5.Mais on sait que ça arrive.