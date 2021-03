- Watch Dogs: Legion, le multijoueur repoussÃ© sur PC

Publié le Lundi 8 mars 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Fallait acheter une console et pis c'est tout

Alors que le muiltijoueur devait être ajouté demain au jeu Watch Dogs: Legion, Ubisoft a annoncé son report. Un problème avzec certaines cartes graphiques a été observé durant la phase de test et il faut un peu plus de temps aux équipes pour corriger ça.Ainsi, il faudra patienter un peu plus sur PC.Sur consoles, le multijoueur sera, lui, lancé comme prévu. A part le mode Tactical Ops qui, semble-t-il, pose encore des soucis et arrivera le 23 mars prochain.Aucune date pour le PC n'a été dévoilée. Plus d'infos à suivre. En attendant, faites-vous plaisir, relisez notre test