Publié le Samedi 6 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Same old question

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Le temps passe et les choses ne changent pas. Je me demande d'ailleurs depuis combien de temps on vous la pose, cette question... Quel jour on vous l'a posé pour la première fois...Bref, on a toujours envie de savoir ce que vous branlez de vos week-ends.Allez, dites-nous...