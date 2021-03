- For Honor : L'annÃ©e 5 dÃ©bute le 11 mars

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Dans la valée, de Dana...

Le jeu de combat signé Ubisoft, For Honor, continue son petit bonhomme de chemin et semble toujours avoir ses adeptes. L'année 5 débutera le 11 mars. La saison 1 de cette année arrive avec son lot de nouveautés.Nouvel arc narratif, événement à durée limitée via un nouveau mode de jeu 4v4 "Le carrousel d'Horkos", pass événement gratuit, 30 niveaux à compléter et nouvelle mise à jour seront au menu de cette saison 1 de l'année 5.Tous les détails sont fournis sur le site officiel . En attendant, hop, nouvelle vidéo.