- Apex Legends : un nouvel Ã©vÃ©nement

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est la fête au village...

Pour la sortie du jeu sur Nintendo Switch, toujours prévue pour le 9 mars, EA et Respawn Entertainement ont décidé de lancer un événement spécial.Cet évènement de colleciton Théorie du Chaos se déroulera du 9 au 23 mars. Elle mettra à l'honneur Caustic, le savant fou des Terres Sauvages.Une nouvelle zone fait son apparition, Le Traitement de Caustic, située dans le Canyon des Rois. C'est une sorte de gros piège à souris bourré de butin de haut niveau.Le mode spécial Fureur radiale est un mode dans lequel apparaît un anneau qui inflige des dégâts et qui ne cesse de grossir.. Un bouclier thermique permettra d'échapper un court instant à ces dégâts.Des récompenses spéciales sont prévues, dont des skins d'armes légendaires et un nouvel ensemble de 24 objets Théorie du Chaos.Enfin, un matchmaking sans remplissage permettra de lancer une partie sans faire équipe avec les autres joueurs.