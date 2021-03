- Elite Dangerous: Odyssey : l'alpha pour le 29 mars sur PC

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ground Control to Major Tom, Take your protein pills and put your helmet on

Elite Dangerous: Odyssey lancera son alpha le 29 mars sur PC uniquement. Les joueurs pourront découvrir ce nouveau DLC ambitieux - qui transforme en profondeur le jeu - pour Elite Dangerous.Une bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion. Elle montre le déroulement d'une mission lors d'un raid. De quoi découvrir de nouveaux éléments de gameplay.On vous rappelle que l'extension Odyssey sera à terme disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Elle sera vendue 34,99 € et permettra d'explorer les mondes à pieds, avec équipements et combinaisons adéquats. Des combats au sol pourront également se dérouler.Odyssey est prévue pour la fin du printemps. Pour accéder à l'alpha, vous pouvez précommander le jeu