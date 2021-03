Before Your Eyes, un jeu qui se joue avec les yeux

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Il suffira d'un signe...

Développeur indépendant, le studio GoodbyeWorld Games sort prochainement le jeu Before Your Eyes. Un jeu narratif qui se contrôle... via le clignement des yeux.Il sera disponible dès le 8 avril sur Steam Le jeu raconte l'histoire d'une âme dans l'au-delà. Sur le bateau du passeur chargé de vous emmener dans l'au-delà, vous allez revivre certains passages de votre vie.Le jeu utilise la webcam, bien évidemment.