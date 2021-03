Airport Simulator 3: Day & Night est sorti sur Steam

Publié le Vendredi 5 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Envole-moi...

Airport Simulator 3: Day & Night est désormais disponible sur Steam . De quoi vous faire rêver en ces temps où vous ne pouvez plus partir en vacances et prendre l'avion. Le but du jeu est en effet de gérer un aéroport dans ses moindres détails.De l'arrivée de l'appareil et la nécessité de transférer les bagages de l'appareil jusqu'au tapis roulant, du débarquement des passagers au nettoyage de l'avion, vous devrez aussi vous occuper de la sécurité, de l'hygiène, de la maintenance et j'en passe.Le jeu est disponible en français.