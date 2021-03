After the fall : un FPS multi en VR

Publié le Jeudi 4 mars 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Stars des années 80...

Signé Vertigo Games, After the fall est un FPS multijoueur en VR, prévu pour cet été sur PS VR et sur PC VR.Le jeu est annoncé comme un jeu en coop jusqu'à 4 joueurs. Il se déroule dans un Los Angeles post-apocalyptique façon années 80, dans lequel évoluent des créatures inamicales face auxquelles vous allez devoir lutter.Le jeu sera crossplay et permettra donc aux joueurs PC et PS VR de jouer ensemble.