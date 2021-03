La Justice League débarque enfin en France

Publié le Jeudi 4 mars 2021 à 11:20:00 par Sylvain Morgant

Vive l'exception culturelle Française !

*nd Cedric : Oui, bon, c'est l'avis de Sylvain, quoi...

Les fans Français qui attendaient la sortie de la "Zack Snyder's Justice League" avaient quelque peu été refroidis par l'annonce de la sortie du film.En effet, on a appris il y a quelques semaines que le film sortait le 18 mars sur HBO Max aux Etat-unis et sur HBO Go pour le reste du monde... excepté pour la Chine, le Japon et la France.Comme on n'aime rien faire comme les autres, la sortie Française devait se faire le 22 avril...Sentant sûrement que tout le monde aura déjà récupéré sa petite version Typiak, DC Comics France et Warner France ont finalement annoncé en début de semaine la bonne nouvelle : Zack Snyder's Justice League sortira bel et bien en France le 18 mars.La question qui se pose maintenant : Sur quelle plateforme ? OCS ? Canal ? Toonami ? Warner TV ? VoD ?Et en parlant du grand Zack Snyder, le plus grand cinéaste de tous les temps*, Warner France a aussi dévoilé que son merveilleux 300 allait revenir dans une nouvelle édition 4K UHD.Le nouveau coffret contiendra le film en 4K UHD et en HD ainsi qu'un livret Exclusif, un poster et 6 cartes postales.Concernant les spécificités techniques, voici ce que ça donne :4K UHD™*2160p Ultra Haute Définition 16x9 2.4:1Audio: Dolby Atmos-TrueHD: Anglais ; Dolby Digital : Français 5.1, Allemand 5.1, Italien 5.1, Espagnol (Latin) 5.1, Français Canadien 5.1. Anglais Description audio 2.0,Sous-titres : Français, Néerlandais, Espagnol (Latin), Finnois, Suédois, Norvégien, Danois.Pour sourds et malentendants : Anglais, Allemand, Italien.Blu-ray™*1080p Haute Définition 16x9 2.4:1Audio: Dolby TrueHD: Anglais 5.1 ; PCM: Anglais 5.1 ; Dolby Digital: Français 5.1, Anglais 5.1, Allemand 5.1, Espagnol 5.1, Italien 5.1, Anglais Description Audio 2.0.Sous-titres : Français, Néerlandais, Anglais, Espagnol (Latin), Allemand, Italien, Portugais, Finnois, Suédois, Norvégien, Danois.Pour sourds et malentendants : Anglais, Allemand