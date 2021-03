Doom 3: VR Edition sur PS VR le 29 mars

Publié le Jeudi 4 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On attendra de le tester pour s'enflammer

Bethesda a annoncé la sortie de Doom 3: VR Edition sur PlayStation VR le 29 mars prochain. Le jeu comprendra le jeu original mais aussi ses deux extensions, Resurrection of Evil et The Lost Mission.Bien entendu, le jeu a été retravaillé pour être parfaitement compatible avec la VR, notamment en ce qui concerne le suivi de la tête et la possibilité de rapidement tourner à 180°...A découvrir en vidéo.