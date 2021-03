Twitch et casino en ligne : une histoire dâ€™amour contrariÃ©e

Publié le Jeudi 4 mars 2021 à 09:29:59 par Exterieur

Comment les jeux de casino sont-ils réglementés sur Twitch

Que se passe-t-il dans une chaîne de casino sur Twitch ?

Pourquoi diffuser des jeux de casino en streaming ?

Parmi les nombreuses catégories différentes de jeu en ligne sur Twitch, l’une de celles qui sont certainement le moins bien représentées reste. Les adeptes de la plateforme, et même ses créateurs, sont en effet assez réticents à la possibilité de streamer des jeux d’argent, qui ont généralement mauvaise réputation.Le jeu en ligne est une question controversée, notamment parce que, malgré les nombreux opérateurs sérieux qui existent dans ce milieu, de nombreux sites malhonnêtes en ont après l’argent de leurs joueurs. En 2016, le streamer James «Phantoml0rd» Varga a par exemple été banni de Twitch en raison de son implication dans le site de jeu «CSGOShuffle» et de la publicité sur sa chaîne.Dans un premier temps, il a nié toute connexion au site, mais a affirmé avoir été parrainé par ses créateurs. Mais il s’agit d’une violation des conditions d’utilisation de Twitch, qui interdisent la publicité cachée. Récemment, il a été découvert que «Phantoml0rd» non seulement faisait de la publicité pour la plate-forme, mais la dirigeait également avec un programmeur français, allant jusqu’à calculer ses chances de l’emporter à l'avance.A l’image de cette affaire,Les jeux de casino, même s’ils impliquent de parier et de potentiellement remporter de l’argent réel, restent des jeux en ligne. Pour cette raison,. Comme il était néanmoins prévisible que de nombreux streamers diffusent ce contenu en partenariat avec les plateformes de casino sur lesquelles ils sont inscrits, il y a maintenant des règles et des directives auxquelles les joueurs doivent se tenir.Les flux ne sont désormais autorisés à afficher que 30 minutes de jeu à la fois. Cela n'affecte pas la durée de diffusion réelle, mais se réfère à l'ensemble du flux. Cela signifie qu'après 30 minutes de casino en ligne, le streamer devra passer à un autre type de gaming avant de revenir sur sa plateforme de casino. Cela devraitpour les «sites de pari». Ce type de publicité est très populaire en ce moment. Les casinos en ligne recherchent en effet activement des streamers pour promouvoir leur plateforme sur leur chaîne, offrant ainsi au casino un revenu supplémentaire et de nouveaux clients.Le principe de base du streaming sur Twitch reste le même. Que vous jouiez à un jeu vidéo classique ou à une machine à sous de casino en ligne,. Cela implique plusieurs composantes, et jouer n'en est qu'une.Comme tous les autres streamers, les grands noms du stream de casino (comme CasinoDaddy ou Letsgiveitaspin) sont connus pour engager la conversation avec leur public, leur raconter des histoires personnelles, ou leur présenter de nouvelles stratégies pour booster leurs gains au casino.Les streamers Twitch les plus populaires ont souvent des alter-ego ou des personnalités hautes en couleurs.via des conversations audio et textuelles en temps réel, tout en continuant de jouer à la roulette ou au blackjack. En fait, l'un des inconvénients mineurs des jeux de casino est probablement que le streamer devra faire un effort supplémentaire pour divertir ses abonnés, car l'activité à l'écran n'est pas aussi dynamique ou bourrée d’adrénaline que dans des jeux vidéo comme Fortnite ou PUBG. Mais récemment, c'est PokerStars et le champion français du streaming Gotaga ou encore Neymar, qui ont fait des émules sur Twitch avec des tournois de poker explosifs...Twitch n’est pas une plateforme qui permet uniquement de regarder des gamers,. Les meilleurs streamers sur les plateformes peuvent gagner des milliers d’euros, exclusivement grâce à leurs revenus de streaming.Souvent, ces revenus sont perçus sous la forme de contributions de leurs fans lors d'une session de diffusion en direct. Mais n'oublions pas, les jeux de casino ont un gros avantage par rapport aux jeux vidéo : ils rapportent aux streamers de l’argent réel lorsqu’ils gagnent. Ainsi, le stream de jeux de casino permet de faire d’une pierre deux coups.Il est également important de mentionner les avantages associés au marketing pour les casinos qui s’associent avec des streamers. Le marketing d'affiliation est une activité massive liée aux jeux de casino en ligne. Les opérateurs doivent en effet attirer un flux constant de nouveaux joueurs, et c'est le travail des réseaux d'affiliation de faire en sorte que leur nombre d’utilisateurs grossisse.Twitch évolue sans aucun signe de fatigue depuis plus de six ans maintenant. La plate-forme ne cesse de se renforcer, le nombre d’utilisateurs atteignant des dizaines de millions sur certains live. Il n'est donc pas déraisonnable de s'attendre à ce qu'au moins une fraction de ce public manifeste un intérêt pour les jeux de casino.