- Apex Legends sort sur Nintendo Switch le 9 mars

Publié le Mercredi 3 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde va pouvoir s'y mettre

EA et Respawn Entertainment ont annoncé la sortie de leur Free-to-play de type Battle Royale, Apex Legends, sur Nintendo Switch. Le jeu est prévu pour dans une semaine, le 9 mars.Le jeu bénéficiera de toutes les améliorations et toutes les mises à jour, sans oublier tous les événements, ajoutés au jeu de base. Il sera ainsi parfaitement cross-platform : les joueurs Nintendo Switch pourront affronter les joueurs sur les autres consoles et PC.Pour se mettre à niveau, les joueurs sur Switch pourront débloquer gratuitement les 30 premiers niveaux du Pass de combat et gagner le double d'XP pendant les deux premières semaines.