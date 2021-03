Réussir : Code de la Route en avril sur PC, PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 3 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Même Gilbert Montagné y arriverait...

Vu le niveau général en français de cette nouvelle génération, pas certain qu'ils arrivent à lire toutes les questions et encore moins qu'ils les comprennent, mais un peu d'entraînement ne peut pas faire de mal, hein...Microids lancera le 29 avril prochain Réussir : Code de la Route sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Les deux dernières plateformes bénéficieront de sorties en boîte.Au menu, 3700 questions/réponses officielles rédigées par des formateuirs d'auto-école. Un mode jeu multi pour jouer en famille (local, donc). La possibilité de suivre son parcours personnalisé et des mini-jeux.Notez que 1800 questions spécialement destinées aux motos et 80 questions pour les trottinettes sont également incluses.