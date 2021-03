Maskmaker, un jeu VR made in France

Publié le Mardi 2 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Venise à Paris

Suite du jeu A Fisherman's Tale, Maskmaker est signé de la même équipe, Innerspace VR, un studio parisien qui, comme son nom l'indique, bosse sur des projets VR.Mashmaker sortira le 20 avril prochain sur Oculus Rift S, Quest (via le câble link), PS VR, HTC Vive et PC VR via Steam VR.Le jeu vous entraîne dans une boutique de vente et de création de masques magiques. Prospero, le fabricant, va vous charger de découvrir le mystère qui se cache derrière ces masques.A découvrir dans une vidéo où vous vous rendrez compte qu'en France, on a plein de bons talents pour le jeu vidéo. Ok, niveau accent anglais, ça chie un peu dans le pudding. Mais y'a du talent quand même dans le développement...