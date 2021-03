Hood: Outlaws & Legends, Robin joue les Rangers

Publié le Mardi 2 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un nouvel Assassin's Creed ?

Hood: Outlaws & Legends est prévu pour le 7 mai prochain en accès anticipé (si vous précommandez le jeu) et le 10 mai en sortie officielle. Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series également.Il s'agit d'un jeu multijoueur dans lequel vous allez, avec 3 autres joueurs, incarner une bande de brigands bien décidés à voler l'Etat et ses richesses pour les redistribuer au peuple.Se déroulant dans une ambiance médiévale, le jeu met en opposition deux équipes qui se battent pour le même but : rendre ce que les puissants volent aux pauvres.La classe du Ranger a été dévoilée en vidéo. C'est aussi l'occasion de découvrir du gameplay pour la première fois. Et de se rendre compte qu'il y a quand même un petit côté Assassin's Creed dans ce Hood.