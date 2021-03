- Stonefly : un mecha dans la forêt

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Faut tout raser pour planter des palmiers à huile

Stonefly est le nouveau jeu du studio Flight School Studio, à l'origine du jeu Creature in the Well sorti en 2019. Stonefly sera plus un jeu d'aventure calme et tranquille qu'un jeu d'action.Inspiré par les inventions des années 50, le jeu vous entraîne à la découverte d'Annika, une inventrice qui cré&e des mechas et explore la forêt à la recherche de son héritage familial perdu. Vous allez ainsi vous fondre dans un environnement dont la faune et la flore ne seront pas toujours amicales.Le jeu est prévu cet été sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.