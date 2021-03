- Playstation Plus : les jeux gratuits de mars

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Sony nous régale pour le mois de mars !

Comme chaque mois, les abonnés au Playstation Plus se voient offrir une petite liste de jeux gratuits sur PS4 et maintenant sur PS5. Vous pouvez y jouer si vous les ajoutez à votre bibliothèque et si votre abonnement PS Plus est toujours valable.Pour ce mois de mars 2021, Sony nous propose : Final Fantasy VII Remake ainsi que Remnant : From the Ashes sur PS4. Je n'ai pas besoin de vous présenter le premier qui est assez connu, mais pour Remnant, il s'agit d'un RPG à la troisième personne où vous affrontez des monstres flippants venus d'une autre dimension.Pour les joueurs VR, vous vous verrez offrir Farpoint, un FPS futuriste où vous vous battez dans l'espace contre des aliens qui veulent tout simplement vous dévorer.Enfin, pour les joueurs PS5, vous retrouverez Destruction All Stars qui est encore gratuit ce mois-ci. Vous aurez en plus le jeu Maquette, un jeu de réflexion et de puzzle en vue à la première personne avec une direction artistique vraiment très belle.A contrario de Cedric qui pense que "c'est rien que de la merde", je suis plutôt content de retrouver des jeux qui n'ont encore jamais été offerts et qui peuvent être très sympas à découvrir pour ceux qui sont passés à côté !