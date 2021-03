Cardaclysm: Shards of the Four, un RPG à cartes sort sur Steam

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A bas la carte !

On vous en a déjà parlé, Cardaclysm: Shards of the Four est un RPG à base de cartes à collectionner. Déjà sorti en accès anticipé il y a plusieurs mois, le jeu est désormais disponible en version finale sur Steam Il propose, dans une ambiance Fantasy, 5 factions et plus de 240 cartes. Chaque faction a ses propres particularités et ses propres cartes spéciales. Vous pourrez équiper votre héros avec l'un des 40 artéfacts proposés dans le jeu et combattre des ennemis dans un monde généré aléatoirement et infini.