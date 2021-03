Subnautica : Below Zero, le jeu d'exploration sous-marine sort le 11 mai

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le grand plouf

Suite de Subnautica, Subnautica : Below Zero sera, comme son prédécesseur, un jeu d'exploration sous-marine. Cette fois-ci, pourtant, pas de zone terrestre à explorer pour aller faire chier les petits poissons et casser les burnes des baleines. Vous allez vous exporter vers l'infini et au-delà, puisque vous explorerez les eaux d'une planète inconnue, la planète 4546B.Nouveau monde, nouvelles espèces extraterrestres, nouvelles technologies...Subnautica : Below Zero sort le 11 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.