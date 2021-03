- Final Fantasy VII sort sur PS5

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ooooooh quelle surpriiiiiise !

Spécialiste du "on ressort nos vieux jeux légèrement retouchés sur toutes les nouvelles plateformes pour les refourguer plein tarif", Square Enix vient d'annoncer la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5 pour le 10 juin prochain.Il s'agit d'une version "améliorée et enrichie" de Final Fantasy VII Remake.Au menu, textures, éclairages et environnements ont été améliorés. Les graphismes pourront être affichés en 4K. Un mode fluidité est prévu pour envoyer du 60fps constant. Un mode photo sera inclus. Les particularités de la manette PS5 seront prises en compte. De nouvelles options de difficulté seront proposées.Notez que, et c'est un moindre mal, si vous possédez la version PS4 du jeu, la mise à jour PS5 sera gratuite. Toutefois, si vous avez le jeu en version disque, il faudra obligatoirement avoir une PS5 avec lecteur disque pour en bénéficier.Pour quand même justifier cette ressortie, Square Enix a ajouté un épisode inédit au jeu, dont Yuffie est l'héroïne. Elle va devoir s'infiltrer dans les locaux de la Shinra pour voler une matéria capable de restaurer la gloire de sa patrie.