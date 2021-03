- Knockout City : beta cross-play pour le 2 avril

Publié le Lundi 1 mars 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Visez les dents !

Knockout City, on vous le rappelle, est un jeu de type balle aux prisonniers, à jouer en multi en ligne. A travers des quartiers de ville, transformés en gigantesques arènes, vous allez tenter de marquer plus de points que l'équipe adverse, via des modes 3v3 ou 4v4.Objets à récupérer, embuscades à tendre, lancer, esquiver, passer, attraper, personnalisation massive de personnages... le jeu est prévu pour le 21 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.En attendant, une beta se tiendra du 2 au 4 avril. Elle sera cross-play (tous les joueurs de toutes les plateformes pourront s'affronter). Les inscriptions se déroulent ici